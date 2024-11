L'Italia conquista la finale della Billie Jean King: Paolini e compagne superano la Polonia di Swiatek

Un'Italia gagliarda vola per il secondo anno consecutivo in finale alla Billie Jean King Cup. La squadra trascinata da Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti ha sconfitto la Polonia di Iga Swiatek aggiudicandosi il pass per l'appuntamento finale che vedrà l'Italia affrontare la vincente fra Slovacchia e Gran Bretagna. Italia avanti con il primo singolare grazie a Bronzetti che supera per 6-4 7-6 Magda Linette, mentre Paolini è costretta ad arrendersi alla numero 2 al mondo per 6-3 4-6 4-6 dopo una maratona lunga oltre due ore. Decisivo è quindi il doppio con Jasmine Paolini e Sara Errani che sconfiggono per 7-5 7-5 Iga Swiatek e Katarzyna Kawa aggiudicandosi la semifinale e attenendo così la vincente della sfida fra Gran Bretagna e Slovacchia.