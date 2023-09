Tennis, Rafa Nadal: "Il 2024 potrebbe essere il mio ultimo anno"

VERSO L'ADDIO

Lo spagnolo più vicino al ritiro: "Ma non posso confermarlo al 100%. I 24 Slam di Djokovic? Non sono frustrato"

Rafa Nadal, 37 anni, ha ribadito che il 2024 potrebbe essere il suo ultimo anno da giocatore di tennis. "Ho detto che era possibile che il 2024 sarebbe stato il mio ultimo anno, lo ripeto, ma non posso confermarlo al 100% perché non lo so", ha spiegato il campione spagnolo, reduce da otto mesi di assenza e due operazioni per l'infortunio all'anca, in un'intervista a Movistar+. "Non vedo l'ora di giocare di nuovo ed essere di nuovo competitivo", ha aggiunto.

"Ma l'idea non è quella di tornare per vincere il Roland Garros o gli Australian Open. La gente non deve stupirsi, tutto ciò è molto lontano, sono consapevole delle difficoltà che sto incontrando", ha continuato lo spagnolo, 22 titoli Slam al suo attivo, menzionando la sua "età e i suoi "problemi fisici". Il 18 maggio Nadal si è ritirato dal Roland Garros, torneo vinto 14 volte, a causa di un infortunio all'anca sinistra contratto agli Australian Open di gennaio. In questa occasione aveva già annunciato che "il prossimo anno" sarebbe stato "probabilmente l'ultimo" della sua carriera. "Mi sarebbe piaciuto essere il tennista con il maggior numero di titoli del Grande Slam? Senza dubbio. (...), ma questo non mi frustra", ha anche detto, tornando sulla rivalità con Novak Djokovic.

Vincendo l'ultimo US Open Djokovic è arrivato a 24, ma Nadal non ne fa "un'ossessione". "Penso che Novak lo viva in modo più intenso di me", ha continuato lo spagnolo, ritenendo che la "frustrazione" di non riuscirci sarebbe stata maggiore per il serbo. Un accenno anche per Carlos Alcaraz, da molti considerato il suo erede: "Ha il potenziale per vincere tutto". Ma "se dovessi dargli un consiglio, sarebbe di continuare a migliorare".