Tennis, Nadal e Alcaraz saltano Montecarlo

L'Atp Montecarlo 2023, che scatterà sabato, perde due protagonisti ancora prima di iniziare: mancheranno sia Rafa Nadal che Carlos Alcaraz. Il maiorchino, undici vittorie nel Principato in carriera, ha pubblicato il seguente post sui social: "Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto". Nadal è ancora alle prese con una serie di infortuni che lo hanno colpito nell'ultimo periodo e costretto al ritiro senza poter difendere il titolo agli ultimi Australian Open.