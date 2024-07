Wimbledon, Musetti: "Mai visto un Djokovic così, ma ora so di poter battere chiunque"

WIMBLEDON

Il tennista azzurro dopo il ko in semifinale: "Nole mi ha impressionato"

© Getty Images Lorenzo Musetti ha commentato così il ko in semifinale a Wimbledon contro Novak Djokovic: "È stata una bellissima partita da entrambe le parti, credo che fosse la settima volta che ci affrontavamo, ma non avevo mai affrontato un Nole così - le parole dell'azzurro in conferenza stampa -. Oggi mi ha impressionato tantissimo, era la nostra prima volta sull’erba, il suo tennis si adatta perfettamente a questa superficie. È stata una grande lotta".

Per Musetti è stata comunque un'esperienza fondamentale: "Porto via tante cose positive da questo torneo, ho dimostrato che posso affrontare quasi chiunque nel circuito, che posso battere chiunque. Probabilmente prima di questo torneo non avevo la consapevolezza di essere qualcuno che può battere chiunque. Dopo questo torneo, che è anche uno Slam, penso che il mio livello possa essere ancora migliorato. Vado a casa con l’idea di poter battere quasi tutti".