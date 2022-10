Tennis, Musetti conquista Napoli: Berrettini ko in due set

TENNIS

Il carrarese vince la finale tutta italiana dell’Atp 250: 7-6(5), 6-2 contro il romano

© italyphotopress Sventola il tricolore nell'Arena sul lungomare Caracciolo di Napoli. Un quasi perfetto Lorenzo Musetti si aggiudica l’Atp 250 sconfiggendo in finale l’altro azzurro Matteo Berrettini in due set 7-6(5), 6-2 in una gara combattuta e intensa durata due ore. Il giovane azzurro classe 2002 non ha perso nessun set nel torneo e si porta a casa il suo secondo titolo stagionale dopo l'ATP 500 di Amburgo vinto a luglio contro Alcaraz.

Lorenzo Musetti vince la sua prima finale in Italia. Il ventenne carrarese si aggiudica così il torneo Atp 250 di Napoli, battendo in finale il connazionale e amico Matteo Berrettini in due set. Il 26enne romano e il giovane talento toscano non si sono mai incrociati da avversari in passato e si sono affrontati per la prima volta proprio sul campo partenopeo. Nel primo set parte bene Musetti che tiene il servizio. Il romano si costruisce subito l’opportunità di pareggiare i conti. Altro game combattuto. Sul 2-2, ai vantaggi il classe 2002 annulla una palla break e si porta a casa il game. 3-2 per il carrarese. Dopo cinque game di fila risolti ai vantaggi, stavolta Musetti chiude a 30 con l'aiuto della prima di servizio e si porta sul 5-4. Berrettini tiene il servizio e riporta nuovamente in parità la situazione. Dallo 0-15, nel dodicesimo game, Berrettini risale porta la sfida al tie-break in questo primo set. Ad aggiudicarsi il primo parziale è Musetti per 7-6(5). Decisivo l'errore di dritto di Berrettini al settimo punto che ha consentito l'allungo di Lorenzo.

Il secondo set vede partire ancora forte il carrarese: che spezza subito l'equilibrio: con un doppio fallo sul 15-30 di Berrettini si porta subito avanti. Berrettini muove il suo punteggio nel secondo set tenendo il turno di battuta a quindici: 2-1 per il classe 2002. Musetti allunga ancora e si porta sul 4-2. Il quinto game è decisivo: il toscano guadagna il secondo break di vantaggio, Matteo rientra ma poi commette due doppi falli consecutivi. L’ottavo game è una passeggiata e Lorenzo Musetti chiude 6-2 e si laurea campione a Napoli. Per il 2002 è il secondo titolo in carriera a livello ATP dopo quello vinto a luglio su Alcaraz.