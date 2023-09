Coppa Davis, Murray rimonta e scoppia a piangere: "Oggi c'era il funerale di mia nonna"

COPPA DAVIS

Il 36enne tennista scozzese batte lo svizzero Riedi: "Nonna, questa vittoria è per te"

© Getty Images Andy Murray ha regalato il primo punto alla Gran Bretagna nella sfida di Coppa Davis contro la Svizzera e al termine della maratona contro Leando Riedi e a fine match è scoppiato a piangere. Nell'intervista post-match, il 36enne campione scozzese ha spiegato il motivo: "Oggi c'era il funerale di mia nonna - ha spiegato - Mi spiace per la mia famiglia che non ho potuto presenziare. Però nonna questa vittoria è per te".

Ci sono volute tre ore e 12 minuti di gioco a Murray per vincere la resistenza di Riedi, piegato solo per 6-7, 6-4, 6-4 alla AO Arena di Manchester. Lo scozzese ha ancora una volta dimostrato di essere un grande combattente e soprattutto ha mostrato grande amore e attaccamento per la Nazionale, rinunciando per il bene della squadra a partecipare al funerale di nonna Ellen, madre di suo padre Willie. Murray era sicuro di poter proseguire l'intervista interrotta un paio di volte, ma a un certo punto si è scusato con il pubblico e con i giornalisti andando via.

