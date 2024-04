Montecarlo, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Medvedev e Zverev

TENNIS

Sul possibile cammino di Djokovic ci sono invece Alcaraz e Rublev. Al primo turno Musetti-Fritz, Arnaldi-Ruusuvuori e Berrettini-Kecmanovic

© Getty Images E' stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Tabellone alla mano, dalla parte di Jannik Sinner sono finiti Daniil Medvedev e Alexander Zverev, possibili avversari in semifinale, mentre da quella di Nole Djokovic ci sono Carlos Alcaraz e Andrej Rublev. Dopo il bye al primo turno, l'altoatesino farà il suo esordio nel torneo sulla terra del Principato contro il vincente tra Korda e Davidovich Fokina e in prospettiva potrebbe avere Aleksandr Bublik agli ottavi e uno tra Holger Rune e Grigor Dimitrov ai quarti. Per quanto riguarda gli altri italiani in tabellone, al primo turno Musetti affronterà Fritz, Arnaldi giocherà contro Ruusuvuori, mentre Berrettini si troverà di fronte Kecmanovic.

Il primo quarto di tabellone è iscritto alla testa di serie n.1, Novak Djokovic, beneficiato da un bye al primo turno e potenziale primo avversario dell'insidioso Roman Safiullin. Le minacce non mancano per il serbo, che già al terzo turno potrebbe incrociare il n.8 del seeding Taylor Fritz, per poi vedersela con il campione in carica Andrey Rublev, a condizione che il russo riesca lungo il cammino a liberarsi dell'austrialino Alex De Minaur, testa di serie n.11, che a Montecarlo non è però mai riuscito a spingersi oltre il secondo turno. E' però De Minaur a condurre 4-3 negli scontri diretti e ad aver vinto il loro ultimo precedente, andato in scena a Rotterdam ai quarti di finale lo scorso febbraio. L'unico match giocato però sulla terra è stato Rublev ad aggiudicarselo due anni fa, e fu a Montecarlo, quando s'impose in tre set al secondo turno. Nel secondo quarto di tabellone guida il gruppo Carlos Alcaraz, terzo favorito del tabellone, atteso da un secondo turno contro un qualificato o il canadese Felix Auger-Aliassime. Il murciano potrebbe poi dover fare i conti con il lanciatissimo francese Ugo Humbert, opposto a un qualificato al primo turno e potenzialmente atteso da un secondo match contro uno tra l'americano Giron e il cinese Zhang.

Altrettanto aperta appare le seconda metà di questo quarto di tabellone dove spicca il nome di Casper Ruud, testa di serie n.8 ma vincitore di ben 9 tornei sulla terra battuta dei 10 complessivi ottenuti in carriera. Il secondo turno contro Tabilo o un qualificato non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il norvegese atteso da un'eventuale sfida al polacco Hurkacz lungo la strada che potrebbe portarlo al quarto di finale contro il n.3 del mondo.

Molto interessante il terzo quarto di tabellone il cui potenziale sbocco offrirebbe in teoria un quarto di finale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, rispettivamente n.4 e n.5 del seeding. Per il tedesco l'insidia più grande è rappresentata dal profilarsi all'orizzonte di un duello contro Stefanos Tsitsipas, reduce da un deludente avvio di stagione ma due volte vincitore in carriera nel Principato, evento che potrebbe quindi ispirar lui un ritorno a standard in linea con il suo attuale ranking. Più agevole, al netto di una relazione col 'rosso' più complicata, il percorso per il russo la cui strada verso i quarti potrebbe essere in teoria minacciata da un derby con il connazionale n.15 del seeding Karen Khachanov.

L'ultimo quarto del tabellone è quello dei corsi e ricorsi storici. Più o meno recenti. Coabitano infatti in questo quadrante Jannik Sinner, Holger Rune e Grigor Dimitrov. Vincitore in finale a Brisbane nel primo evento del 2024 proprio contro il danese, Dimitrov potrebbe affrontarlo al terzo turno ponendo virtualmente le basi per una rivincita della finale giocata e persa a Miami contro Jannik Sinner. Così non fosse, sarebbe allora Rune ad approdare ai quarti, rinnovando una rivalità che l'anno scorso lo vide vincitore in semifinale proprio nel Principato contro l'attuale n.2 del mondo.

I POTENZIALI OTTAVI DI FINALE

[1] Djokovic (Srb) vs [13] Fritz (Usa)

[11] De Minaur (Aus) vs [6] Rublev

[3] Alcaraz (Esp) vs [14] Humbert (Fra)

[10] Hurkacz (Pol) vs [8] Ruud (Nor)

[5] Zverev (Ger) vs [12] Tsitsipas (Gre)

[15] Khachanov vs [4] Medvedev

[7] Rune (Den) vs [9] Dimitrov (Bul)

[16] Bublik (Kaz) vs [2] SINNER (Ita)