Sinner trionfa al Masters 1000 di Miami ed è il nuovo numero 2 al mondo: Dimitrov battuto in due set

MIAMI OPEN

L'altoatesino ha superato il bulgaro con un netto 6-3, 6-1 in un match senza storia

Sinner è il nuovo re di Miami!

























© italyphotopress 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Miami battendo in finale il bulgaro Dimitrov in due set (6-3, 6-1) in un'ora e dodici minuti di gioco. All'Hard Rock Café Stadium non c'è stata storia nell'atto finale con l'altoatesino che ha risposto colpo su colpo all'avversario con giocate spettacolari e vincenti. Con questo successo, il 13° in 17 finali disputate nel circuito, Sinner ha completato il sorpasso ad Alcaraz nel ranking Atp diventando il nuovo numero 2 al mondo.

LA PARTITA

La terza volta è stata quella buona e Jannik Sinner, campione dell'ultimo Australian Open e finalista a Indian Wells, si è confermato un campione assoluto con 21 vittorie e una sola sconfitta nel 2024. Nell'atto finale a Miami - il terzo nella giovane carriera dell'altoatesino - Jannik non ha lasciato scampo a Dimitrov, battuto in un'ora e dodici minuti con un perentorio 6-3, 6-1 in due set concedendo - e annullando - una sola palla break all'avversario.

Nel corso del match Sinner si è dimostrato un muro invalicabile per il bulgaro che pur variando molto i propri colpi e sfruttando l'ottimo servizio, una volta non sfruttata la prima palla break ha lasciato campo e sicurezza al talento italiano, implacabile nei momenti chiave della sfida e soprattutto sempre pronto a ribattere colpo su colpo all'avversario.

L'accelerata decisiva è arrivata nel secondo set quando Sinner è riuscito a strappare il primo break portandosi sul 4-1 partendo dal 15-40, allungando e navigando a velocità di crociera fino al trionfo finale. Un successo che vale doppio proprio grazie a Dimitrov, il quale eliminando Alcaraz ai quarti, ha permesso con questo successo a Sinner di diventare il primo italiano numero 2 al mondo nel ranking Atp.

--

LA CRONACA DEL MATCH

SET 42' 30' (#2 SINNER) 2 6 6 (#11 DIMITROV) 0 3 1

SECONDO SET

6-1 - Sinner va al servizio per il match, scendendo subito a rete con una volée. Turno chiuso a zero per il 6-1 finale.

5-1 - BREAK PER SINNER! Non c'è storia in campo. Dimitrov si aggrappa solo alla prima di servizio, mentre Sinner disinnesca - attaccando - ogni tentativo di variazione del bulgaro. Altro break e Sinner va a servire per il match.

4-1 - Momento decisivo del match! Dimitrov sembra sfiduciato e in difficoltà fisica mentre Sinner continua a trovare angoli e traiettorie incredibili. Jannik vola sul 4-1.

3-1 - BREAK PER SINNER! Un colpo geniale e la solida prima di servizio tengono in partita Dimitrov nonostante un crescente nervosismo. Sinner però lo costringe a correre da una parte all'altra del campo prendendosi una palla break e capitalizzandola con precisione chirurgica.

2-1 - Sinner varia le modalità di battuta al proprio turno di servizio e non lascia scampo né tempo di risposta a Dimitrov.

1-1 - Dimitrov si aggrappa al servizio e agli straordinari per cercare di scalfire il muro eretto da Sinner che respinge ogni palla. Col serve and volley pareggia i giochi.

1-0 - Dritto per la sua strada, a ritmo altissimo e con pochi errori nonostante il gioco vario e tagliato di Dimitrov. Sinner riprende come aveva terminato, mantenendo il servizio con un ultimo scambio spettacolare chiuso con una schiacciata. Applausi per entrambi.

PRIMO SET

6-3 - Cambio di racchetta per Sinner, ma non di rendimento con risposte coraggiose - e soprattutto vincenti - anche sul potente servizio dell'avversario. Due set point per Jannik che chiude con un passante perfetto lungolinea.

5-3 - Prima di servizio precisa, veloce e grande concentrazione. Sinner prima mette all'angolo Dimitrov, poi cala di percentuale commettendo anche il primo doppio fallo del match. Nessun problema per l'altoatesino che si rimette in riga e chiude il game a proprio favore, il quinto del match.

4-3 - Turno in battuta aggressivo per Dimitrov che dopo aver vinto i primi due scambi ha commesso altrettanti errori nei due subito successivi. Alzando il ritmo della palla, Sinner si è conquistato due palle per il break annullate dal bulgaro, capace poi di chiudere il game a proprio vantaggio con il servizio.

4-2 - Dopo essersi lamentato di un unico riflettore acceso allo stadio che lo ha infastadito in battuta, Sinner ha aumentato la percentuale della prima di servizio in campo con tanto di secondo e terzo ace per consolidare il break.

3-2 - BREAK PER SINNER! Primo scambio prolungato e di altissimo livello tra i due giocatori, concluso con una palla corta sbagliata da Dimitrov con il primo punto perso al servizio, subito seguito dal primo doppio fallo. Nonostante il terzo ace del match per il bulgaro, Sinner è riuscito con due giocate vincenti a strappare il servizio.

2-2 - Cambio campo e servizio nelle mani di Sinner. Due dritti vincenti non lasciano inizialmente scampo al bulgaro che però si è rifatto con tre punti consecutivi sulla seconda di Jannik costretto ad annullare una palla break prima di portare a casa il game.

1-2 - Comanda il gioco sul suo turno di battuta, lasciando andare i colpi e variando le giocate. Sfruttando l'ottimo servizio, il bulgaro infila punti con facilità trovando anche il secondo ace del match. Sinner chiude ancora a zero il turno in risposta.

1-1 - Con la battuta arrivano i primi punti per Sinner approfittando di una posizione strategicamente avanzata dell'avversario e di una buona forza sulla prima di servizio. Parità subito ristabilita.

0-1 - Subito due errori non forzati per Sinner che ha iniziato un po' contratto la sfida sulla battuta di Dimitrov che ha trovato anche il primo ace del match (57° del torneo). Game chiuso a zero da Jannik.

0-0 - Tutto pronto sul campo centrale per l'atto finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov. I due sono arrivati al centro della scena. Sorteggio vinto da Dimitrov che ha scelto di servire per primo. Tempo di breve riscaldamento e si parte!

--

Jannik Sinner ha vinto due dei tre precedenti contro Dimitrov, l'ultimo lo scorso ottobre al torneo di Pechino in tre set. I due si sono sfidati anche nella scorsa edizione del Masters 1000 di Miami con l'italiano che si è imposto in due set al terzo turno (6-3, 6-4). Al bulgaro, invece, la prima sfida assoluta nel settembre 2020 a Roma.