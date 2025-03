Miami Open, Paolini è inarrestabile: distrugge Linette e vola in semifinale

Non si ferma più il cammino di Jasmine Paolini (6) nei Miami Open, il torneo della definitiva rinascita dell'azzurra dopo le difficoltà del finale della scorsa stagione e un avvio di stagione non esaltante. L'azzurra conquista la sua prima semifinale in questo Masters, riuscendo lì dove nessuna azzurra riuscita: prima di lei avevano tentato di raggiungere il penultimo atto Reggi (1989), Farina (1998), Garbin (2007), Errani (2013), Vinci (2013) e Trevisan (2023), venendo tutte respinte dalle avversarie. La vittoria di Jasmine nei quarti si manifesta con un nettissimo 6-3, 6-2 sulla polacca Linette, che cede dopo 1h18' di gioco: l'azzurra si riprende così la 6a posizione nel ranking Wta, controsorpassando Mirra Andreeva. La sfida non inizia bene per Jasmine, che commette quattro errori consecutivi e cede subito il servizio. Il primo vantaggio per la rivale però risveglia l'azzurra, che alza il ritmo e diventa semplicemente inarrestabile: gioco aggressivo e pressing altissimo su ogni giocata della rivale, che cede il colpo e scivola sul 4-1. L'inerzia è tutta dalla parte di Paolini: 6-3 dopo 39'.