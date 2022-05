Roland Garros: Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis

Roland-Garros

I russi superano rispettivamente Bagnis e Kwon, il francese sconfitto da Ruud nell’ultimo match della carriera

Giornata positiva per le teste di serie al Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi avanzano al secondo turno del tabellone maschile sia Medvedev che Rublev, vincitori su Bagnis in tre set e Kwon in quattro. Passa anche Ruud, che elimina Tsonga nell’ultima partita della carriera del francese: 6-7(8), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) il punteggio prima della celebrazione del transalpino di fronte al suo pubblico. Tra le donne bene Pliskova, Collins e Badosa. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Russia in grande spolvero nella terza giornata del Roland Garros. Avanzano sia Medvedev che Rublev: il numero 2 del mondo supera agevolmente 6-2, 6-2, 6-2 l’argentino Bagnis, la settima teste di serie soffre più del previsto per eliminare 6-7(5), 6-3, 6-2, 6-2 il coreano Kwuon. Passa al secondo turno anche Ruud, che pone fine alla carriera dell’idolo di casa Tsonga, limitato anche da un infortunio alla spalla: 6-7(8), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) il risultato per il norvegese prima della passerella trionfale del transalpino di fronte al suo pubblico. Vince invece un altro veterano francese, Gasquet, in tre set su Harris. Tra le teste di serie eliminato a sorpresa Shapovalov, incappato in una giornata negativa contro Rune (6-3, 6-1, 7-6(4)).

TABELLONE FEMMINILE

Esordio favorevole per le teste di serie femminili oggi a Parigi. Avanzano al turno successivo Pliskova, Collins e Keys che superano rispettivamente Andrianjafitrimo in tre set, Tomova 6-0, 6-4 e Kalinskaya ancora in tre set. Tenniste americane in stato di grazia quindi esulta anche la Pegula 6-2, 6-4 sulla Wang. Infine, la spagnola Badosa (quarta nel ranking) non ha problemi contro la francese Ferro (6-2, 6-0).