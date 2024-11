Malagò esalta Sinner: "Impresa storica, applausi a scena aperta"

A fine match Simone Vagnozzi, insieme a Darren Cahill allenatore di Sinner, ha commentato il trionfo di Torino. “Dopo aver saltato Roma quest’anno, ci tenevamo molto a questo appuntamento e siamo felicissimi di questa vittoria. E il più felice di tutti è proprio Jannik - ha detto ai microfoni di RaiSport - Siamo convinti di quanto ha detto Sinner: dobbiamo continuare a lavorare e possiamo ancora migliorare in tanti piccoli aspetti. Abbiamo visto che lui è molto migliorato nel servizio, con percentuali sempre più positive, nelle discese a rete e nelle palle corte. Ma, ripeto, c’è ancora da lavorare per confermare quanto fatto in questo 2024 e si può ancora migliorare".