Lione, Musetti da applausi: Lorenzo in semifinale con Tsitsipas

TENNIS

Il 19enne azzurro ha battuto nei quarti lo sloveno Aljaz Bedene

Lorenzo Musetti da applausi all'Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon, ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Lione, in Francia. Dopo aver eliminato all'esordio il canadese Felix Auger-Aliassime (n.19 Atp) e poi lo statunitense Sebastian Korda (n.65 del ranking), il 19enne di Carrara ha superato nei quarti lo sloveno Aljaz Bedene (n.55 del ranking) col punteggio di 6-3 7-6(2) e conquistato la terza semifinale in carriera nel circuito maggiore. Getty Images

Vedi anche Tennis Tennis: Roland Garros con il pubblico, ma ci vorrà il pass vaccinale

Entrato in tabellone come "alternate" al posto di Lorenzo Sonego, splendido semifinalista al Foro Italico, Lorenzo Musetti dunque continua a stupire a Lione. E ora si appresta a testare il suo tennis contro Tsitsipas nel penultimo atto del torneo.

Una sfida complicata da affrontare per il 19enne azzurro, ma anche molto importante per fare esperienza e continuare il processo di crescita avviato. A Lione Musetti affronterà una semifinale per la terza volta a livello ATP dopo Santa Margherita di Pula lo scorso autunno e Acapulco in questa stagione. Un risultato che gli varrà da lunedì un nuovo best ranking, almeno al numero 76 della classifica mondiale.