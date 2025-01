Tennis, Kyrgios: "Udienza Sinner a porte chiuse? Ci sia trasparenza"

Nick Kyrgios continua ad attaccare. Oggetto delle sue insinuazioni Jannik Sinner e il processo per il caso Clostebol. Il nuovo capitolo va in scena il giorno dopo la decisione del Tas di Losanna di fissare per le giornate del 16 e 17 aprile l'udienza che vedrà coinvolto l'azzurro numero uno al mondo, trovato positivo ai controlli antidoping lo scorso marzo in occasione del torneo di Indian Wells.