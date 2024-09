Sinner vince gli Us Open, Kyrgios lo snobba e consola Fritz: ironia social

Pochi minuti dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Us Open, Nicholas Kyrgios si fa sentire su X: nessun complimento all'azzurro ma un messaggio di consolazione per lo sconfitto. "A testa alta, campione. Che torneo hai fatto, devi esserne orgoglioso" il post dell'australiano dedicato a Taylor Fritz. Parole che per forza di cose hanno scatenato l'ironia social dei tifosi di Sinner, che Kyrgios nel corso dei giorni ha preso di mira prima criticandolo per il caso doping e poi con una battuta sessista rivolta alla fidanzata dell'altoatesino. "Quello che fai ti si ritorce contro", "C'è un tempo per parlare e uno per stare in silenzio", "Ecco i fazzoletti per le lacrime" sono solo alcune delle risposte ricevute sul profilo X da Kyrgios.