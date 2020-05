Kyrgios, quarantena hot: "Vado a letto con le mie ammiratrici"

L'USCITA

"Il tanto tempo libero? Da quando sono single, di solito faccio sesso con le mie fan ogni settimana". Parola di Nick Kyrgios, tennista sempre sopra le righe. L'australiano, intervistato da Olè si è soffermato su una zona particolare dell'Europa: "Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’est dell’Europa mi verrebbe da dire ‘prenditi metà dei miei guadagni". Da poco è finita la sua relazione con Anna Kalinskaya: "Non è successo nulla di particolare. Abbiamo semplicemente scelto di seguire percorsi di vita diversi. Sfortunatamente, le cose non hanno funzionato. Comunque, abbiamo dei ricordi divertenti”.

Poi un aneddoto di una partita contro Federer: “Stavo giocando contro Roger, quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a prendere un drink”.