Jannik Sinner apre il suo profilo TikTok: il primo video e il messaggio ai tifosi

"Hi TikTok, it's Jannik...", esordisce il numero 2 del mondo, dando il benvenuto alla sua nuova community. "Penso che ora sia il momento di cominciare", spiega Sinner, promettendo di mostrare il dietro le quinte della sua vita, "dentro e fuori dal campo". Allenamenti, momenti di quotidianità e curiosità: il campione apre così una nuova finestra sul suo mondo. E ai follower lancia un invito: "Suggeritemi nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere".