NUOVA AVVENTURA SOCIAL

Jannik Sinner apre il suo profilo TikTok: il primo video e il messaggio ai tifosi

Il cinque volte campione Slam debutta sulla piattaforma social con un video di presentazione e promette ai follower contenuti esclusivi e retroscena della sua vita dentro e fuori dal campo

13 Nov 2026 - 12:49
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Mentre aspetta di tornare in campo, Jannik Sinner si prepara a conquistare un altro terreno di gioco: quello dei social. Il campione altoatesino sbarca ufficialmente su TikTok e lo fa con un primo video di presentazione rivolto ai suoi tifosi.

"Hi TikTok, it's Jannik...", esordisce il numero 2 del mondo, dando il benvenuto alla sua nuova community. "Penso che ora sia il momento di cominciare", spiega Sinner, promettendo di mostrare il dietro le quinte della sua vita, "dentro e fuori dal campo". Allenamenti, momenti di quotidianità e curiosità: il campione apre così una nuova finestra sul suo mondo. E ai follower lancia un invito: "Suggeritemi nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere". 

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