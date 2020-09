Internazionali d'Italia, Paire attacca l'organizzazione: "Programmazione di mer.."

"Programmazione di mer... Grazie Internazionali d'Italia. Ho solo chiesto di giocare martedì per avere un altro giorno di allenamento dopo quello che mi è successo a New York e visto che gioco contro un italiano mi metti di lunedì!!". E' il duro sfogo di Benoit Paire, avversario di Jannik Sinner, nel primo turno del torneo di Roma. Il francese fa riferimento al fatto che il 30 agosto è risultato positivo al Covid ed è stato così costretto al ritiro dagli US Open.