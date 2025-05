Internazionali d'Italia: Errani e Paolini in finale di doppio, battute Schneider e Andreeva

Il tennis tricolore centrano una nuova finale agli Internazionali d'Italia. Dopo il traguardo raggiunto in singolare, Jasmine Paolini si è ripetuta centrando l'accesso alla sfida decisiva nel torneo di doppio femminile in compagnia di Sara Errani. La 29enne di Castelnuovo Garfagnana e la 38enne bolognese hanno sconfitto per 6-4 6-4 le russe Diana Schneider e Mirra Andreeva ripetendo quanto già visto nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.