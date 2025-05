Internazionali d'Italia 2025: Sinner può sfidare subito Cinà, Jabeur e Muchova nel cammino di Paolini

Sul suggestivo palcoscenico della Fontana di Trevi di Roma sono andati in scena i sorteggi dei tabelloni ATP e WTA per gli Internazionali d'Italia. Il tabellone maschile, che vede il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica, vede il numero 1 attendere il vincente della sfida tra Navone e Federico Cinà con un potenziale quarto contro Ruud e semifinale contro Fritz o de Minaur. Dall'altro lato del tabellone Lorenzo Musetti che potrebbe avere nel proprio cammino Zverev, Draper e Alcaraz. Nel tabellone WTA, invece, Jasmine Paolini affronterà la vincente tra Pedone e Sun, ma nel suo cammino potrebbero esserci Jabeur e Muchova.