Matteo Berrettini si ferma all'ATP 500 di Tokyo: infortunio contro Arthur Fils e Masters 1000 di Shanghai a rischio

TENNIS

Il tennista romano si è dovuto ritirare al termine del primo set vinto per 7-5 a causa di problemi ai muscoli addominali

Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco l'ennesimo problema fisico che ferma Matteo Berrettini. Il tennista romano ha dovuto abbandonare l'ATP 500 di Tokyo al secondo turno quando si trovava in vantaggio contro il francese Arthur Fils, un brutto colpo per il 28enne capitolino che rischia ora di saltare anche la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai.

Berrettini si trovava in vantaggio per 6-5 al tie-break quando un problema ai muscoli addominali lo ha costretto a chiedere il medical timeout. Nonostante la vittoria del set, il romano non è riuscito che a giocare qualche palla del secondo set prima di alzare definitivamente bandiera bianca e metter in pre-allarme anche il capitano della Nazionale Filippo Volandri in vista della Final 8 di Coppa Davis.