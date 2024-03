Indian Wells: Sinner-Alcaraz, appuntamento con la storia per una semifinale che vale il numero 2

TENNIS INDIAN WELLS

L'azzurro per la vittoria che vale il sorpasso allo spagnolo nel ranking ATP

© Getty Images Questa sera appuntamento con la storia: nella sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivali e amici, non c'è in palio soltanto il trono di Indian Wells ma anche e soprattutto il posto numero 2 del ranking ATP, che appartiene allo spagnolo ma che l'azzurro punta a strappargli. Chi vince se lo prende e avvicina Novak Djokovic, che a Miami non ci sarà. Sinner arriva alla sfida con Alcaraz forte della 16 vittorie su 16 nel 2024 (19 di fila in tutto) che si è aperto con il trionfo di Melbourne all'Australian Open.

Vedi anche Tennis Tennis, Alcaraz esalta Sinner: "Ora è il migliore al mondo"

Alcaraz è in crescita dopo un avvio di stagione più complicato. E la sfida di stasera è anche la rivincita della finale dello scorso anno dove a trionfare fu lo spagnolo. Per arrivare in semifinale Alcaraz ha dovuto superare anche l'attacco delle api di Indian Wells, che hanno colonizzato la spidercam del Centrale e creato momenti di imbarazzo misto a paura, prima di battere Alexander Zverev 6-3 6-1. Sinner e Alcaraz si sfideranno per la nona volta (contando anche il precedente a livello Challenger) e il bilancio attuale dice 4-4. Ma l'altoatesino ha vinto gli ultimi due incontri, lo scorso anno a Miami e poi a Pechino. "È sempre divertente giocare contro Carlos - ha detto Sinner - Siamo buoni amici ma in campo cerchiamo solo di dare il 100% e di solito vengono fuori delle belle partite. L'anno scorso contro di lui, soprattutto qui su questo campo, ho faticato molto e lui ha giocato molto meglio di me. Ma poi due settimane dopo a Miami l'ho battuto. Tra di noi è così. La nostra rivalità ci ha spinti a crescere e a migliorare".