Indian Wells, Musetti fuori in due set contro Rune

INDIAN WELLES

Nel tabellone femminile lascia il torneo anche Lucia Bronzetti, eliminata da Coco Gauff

© Getty Images Terzo turno fatale per Lorenzo Musetti a Indian Wells. Il tennista azzurro si è infatti arreso a Holger Rune in due set (6-2, 7-6) dicendo addio al torneo Masters 1000 in un'ora e 36' di gioco. Gara subito in salita per il carrarino, che perde male il primo set contro il numero 7 del ranking Atp e poi rovina tutto nel tie-break del secondo parziale innervosendosi dopo essere andato vicino a riaprire il match. Nel tabellone femminile eliminata anche Lucia Bronzetti, fuori contro la numero 3 del mondo Coco Gauff (6-2 7-6).

Dopo la sconfitta con Rune, Musetti resterà in California per giocare il doppio, poi rientrerà in Europa. Tra poche settimane il carrarese diventerà padre e ha scelto infatti di non prendere parte al Masters 1000 di Miami per restare vicino alla compagna Veronica e lavorare con più serenità vicino a casa per ritrovare la qualità del suo tennis e la fiducia nei colpi con più continuità. Lorenzo non vince infatti due partite di fila dal torneo di Chengdou a settembre del 2023.