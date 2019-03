Il mito Federer a un passo da quota 100: ma deve vedersela con Tsitsipas

01/03/2019

Tra Roger Federer e il titolo n.100 della sua strabiliante carriera c'è ora solo il greco Stefanos Tsitsipas. Nella semifinale del torneo sul cemento di Dubai, il fuoriclasse svizzero ha superato con un doppio 6-2 il croato Borna Coric e ora nell'ultimo atto troverà il greco, n.11 Atp, che lo eliminato ai quarti degli Australian Open lo scorso gennaio. Stefanos Tsitsipas ha superato in semifinale il francese Gael Monfils, n.23 del ranking in tre set per 4-6 7-6 7-6.