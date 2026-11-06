Francis Tiafoe è il 7° qualificato alle ATP Finals di Torino

Per l'americano non solo è stata una stagione di rinascita, ma la migliore della sua carriera. Ha vinto il titolo all'ATP 500 di Halle e ha raggiunto la finale anche a Cincinnati e Acapulco. Il nativo del Maryland ha raggiunto quest'anno la sua seconda finale in un ATP Masters 1000, ed entrambe sono arrivate a Cincinnati negli ultimi tre anni (2024 e 2026). Tiafoe ha ottenuto tre vittorie contro giocatori della Top-15 durante l'evento, dove ha sconfitto Learner Tien, Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

