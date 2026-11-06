Francis Tiafoe è il 7° qualificato alle ATP Finals di Torino

06 Nov 2026 - 16:27
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Frances Tiafoe farà il suo debutto alle Nitto ATP Finals. Il ventottenne è il 7° qualificato per il Torneo dei Maestri che si terrà a Torino dal 15 al 22 novembre (in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset). Qualificazione blindata grazie alla vittoria di Ben Shelton su Tommy Paul (6-4, 4-6, 6-3) nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.

Rimane solo un posto disponibile per le ATP Finals che si disputeranno all'Inalpi Arena. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Medvedev, Flavio Cobolli e Arthur Fils gli altri qualificati. Tiafoe, Cobolli e Fils sono tutti e tre debuttanti nel torneo di fine stagione. Se Taylor Fritz sconfiggerà Alcaraz nei quarti di finale di Parigi, staccherà l'ultimo pass qualificazione per Torino. In caso contrario, farà il suo esordio lo spagnolo Rafael Jodar.

La stagione di Tiafoe

 Per l'americano non solo è stata una stagione di rinascita, ma la migliore della sua carriera. Ha vinto il titolo all'ATP 500 di Halle e ha raggiunto la finale anche a Cincinnati e Acapulco. Il nativo del Maryland ha raggiunto quest'anno la sua seconda finale in un ATP Masters 1000, ed entrambe sono arrivate a Cincinnati negli ultimi tre anni (2024 e 2026). Tiafoe ha ottenuto tre vittorie contro giocatori della Top-15 durante l'evento, dove ha sconfitto Learner Tien, Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

Curiosità

 Questo è il secondo anno consecutivo in cui due americani si qualificano per le Nitto ATP Finals, dopo Shelton e Fritz lo scorso anno. Prima di allora, non succedeva dal 2006, quando si qualificarono Andy Roddick e James Blake.

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