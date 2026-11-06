Goliath Expedition: il giro del mondo a piedi di Karl Bushby... in ventotto anni
Ai piedi dell'avventuriero inglese per oltre metà del suo viaggio intorno al mondo le Moab, l'inconfondibile modello da hiking di Merrelldi Stefano Gatti
© Merrell Press Office
Con rispetto parlando, altro che sette anni in Tibet! Martedì 2 novembre: ventotto anni esatti dopo la partenza da Punta Arenas (Cile), Karl Bushby ha raggiunto a piedi - come si era fin da subito ripromesso - la porta di casa di sua madre a Hull (nello Yorkshire), portando a termine la Goliath Expedition, uno dei più lunghi viaggi ininterrotti a piedi mai tentati dall'essere umano. A conti fatti (è proprio il caso di dirlo!), l'avventuriero inglese dall'aspetto vichingo è rimasto lontano da casa per quasi tre decenni, vale a dire quasi la metà della sua età attuale: cinquantasette anni, compiuti alla fine dello scorso mese di marzo.
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Partito da casa il 5 ottobre del 1998, Karl lasciò Punta Arenas il primo giorno di novembre dello stesso anno dopo aver fissato due regole: non utilizzare mezzi di trasporto per avanzare lungo il percorso e non tornare a casa finché non ci fosse arrivato a piedi. Nelle sue intenzioni iniziali, il viaggio avrebbe dovuto avere una durata di dodici anni successivi e coprire una distanza di trentaseimila miglia, al cambio cinquantottomila chilometri. La Goliath Expedition ha concesso all'ex paracadutista inglese uno sconto di ottomila chilometri (trentunomila miglia), al prezzo finale però di una durata temporale più che doppia, che lo ha portato a toccare una trentina di Paesi e - giocoforza - contesti geopolitici molto diversi tra loro e a volte non proprio "tranquilli". Il viaggio infatti è stato tutt'altro che agevole.
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Nel corso di quasi tre decenni, Bushby è stato arrestato con l’accusa di spionaggio, trattenuto in Russia, minacciato con un’arma, ha avuto incontri ravvicinati con orsi polari ed è rimasto bloccato in Messico per diversi anni. E ancora: ha attraversato a piedi la regione del Darien (vasta regione di giungla tropicale, paludi e montagne al confine tra la Colombia e Panama), percorso lo stretto di Bering ghiacciato dall’Alaska alla Siberia, attraversato a nuoto il Mar Caspio e, lunedì 5 ottobre 2026 (ventotto anni dopo la partenza da Hull), il canale della Manica approdando a Shakespeare Beach, vicino a Dover. Martedì 2 novembre il ritorno di Karl ad Hull, dove sua madre Angela e suo figlio Adam lo hanno accolto.
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Il ritorno a casa di Bushby - partito non ancora trentenne, rientrato quasi alla soglia dei sessanta - segna anche la conclusione di uno dei test di prodotto sul campo più impegnativi (per non dire estremi) che si possano immaginare: la scarpa da hiking Moab di Merrell ha accompagnato Bushby per migliaia di miglia, su alcuni dei terreni più difficili al mondo. Bushby ha scoperto Merrell nel 2013 (appena oltre la boa di metà distanza della sua avventura) mentre attraversava a piedi gli Stati Uniti coast to coast e cercava di ottenere la revoca di un divieto di visto per la Russia. La Moab è diventata presto la sua scarpa da hiking di riferimento: scelta in piena autonomia per il comfort, la resistenza e la versatilità di cui aveva bisogno per continuare il cammino.
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"Per i primi quindici anni ho indossato le scarpe che riuscivo a trovare nella cittadina successiva lungo la strada. Ci si arrangia con quello che si trova. Poi, nel 2013, mentre attraversavo a piedi gli USA ho provato un paio di Merrell e mi sono piaciute subito. Da quel momento ho cercato di procurarmele ovunque ce ne fosse il modo. Attraverso l’Asia Centrale, l’Europa e fino a casa, la Moab è stata la mia scarpa di riferimento per via del comfort e della resistenza. Lungo il percorso ho consumato fino in fondo sia le versioni impermeabili sia quelle traspiranti. I pochi oggetti che porti con te acquistano un grande valore affettivo: le mie Merrell si sono sempre dimostrate estremamente affidabili".
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Dal 2013 in avanti, per oltre un decennio, Bushby ha indossato le Moab in alcune delle condizioni più difficili al mondo: dalla steppa mongola e dall’Asia centrale alle montagne della Turchia e alle strade d’Europa. Lungo il cammino ha spinto al limite sia le versioni impermeabili sia quelle traspiranti, mettendo con successo alla prova comfort, affidabilità e resistenza che da generazioni rendono la Moab una scelta di fiducia sui sentieri. Al suo ritorno a Hull, Bushby ha dedicato un momento ad immortalare un paio delle sue scarpe da hiking Moab nella sua città natale.
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"Il viaggio di Karl è un test di prodotto che nessun laboratorio potrebbe mai ricreare. Il fatto che abbia scelto autonomamente la Moab e abbia continuato ad affidarsi a questa scarpa per oltre un decennio è una testimonianza straordinaria del suo comfort e della sua resistenza. In Merrell crediamo nel messaggio 'It Starts Outside' e lo straordinario viaggio di Karl dimostra quanto lontano possa portarci un singolo passo. Sono state la sua determinazione e la sua resilienza a rendere questo ritorno a casa così speciale". (Richard McLeod - Chief Marketing Officer Merrell)
La Moab è diventata un’icona del brand Merrell, apprezzata dagli escursionisti per il comfort fin dal primo utilizzo, la resistenza e la versatilità. L’ultima generazione (la Moab 3) è disponibile su httpd://www.merrell.com.
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MERRELL
Merrell nasce per condividere il potere semplice dello stare all’aria aperta e si impegna a costruire un ambiente inclusivo e più sostenibile, di cui possano godere anche le generazioni future. Leader globale nelle calzature per le attività outdoor con lo scarpone da hiking Moab e la Jungle Moc, Merrell punta a unire performance, stile e comfort per permettere a tutti di esplorare l’aria aperta con sicurezza. Il brand è stato nominato Brand of the Year 2022 da Footwear News per aver promosso una visione più diversificata del mondo outdoor. Visita Merrell.com o seguici sui social @Merrell. Merrell è una divisione di Wolverine World Wide, Inc. (NYSE: WWW), una delle principali aziende al mondo nella commercializzazione e nella concessione in licenza di calzature e abbigliamento di marca per i segmenti casual, lifestyle attivo, lavoro, sport outdoor, sport, bambino e uniformi.
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