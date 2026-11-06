Goliath Expedition: il giro del mondo a piedi di Karl Bushby... in ventotto anni

"Per i primi quindici anni ho indossato le scarpe che riuscivo a trovare nella cittadina successiva lungo la strada. Ci si arrangia con quello che si trova. Poi, nel 2013, mentre attraversavo a piedi gli USA ho provato un paio di Merrell e mi sono piaciute subito. Da quel momento ho cercato di procurarmele ovunque ce ne fosse il modo. Attraverso l’Asia Centrale, l’Europa e fino a casa, la Moab è stata la mia scarpa di riferimento per via del comfort e della resistenza. Lungo il percorso ho consumato fino in fondo sia le versioni impermeabili sia quelle traspiranti. I pochi oggetti che porti con te acquistano un grande valore affettivo: le mie Merrell si sono sempre dimostrate estremamente affidabili".