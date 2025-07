MotoGP: dopo oltre 3 mesi Martin ritrova la pista a Brno

Jorge Martín si sottoporrà a una visita di controllo prima di poter scendere in pista a Brno, dove nel fine settimana si corre la 12ma prova del motomondiale. Il campione del mondo della classe MotoGP é finalmente pronto a risalire sulla RS-GP25, ricorda Aprilia Racing, dopo una assenza che risale ormai al Qatar, a causa dell'infortunio rimediato durante la gara lunga. Prima di riprovare l'ebrezza della gara, Martin dovrà però essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l'idoneità fisica. Dopo un inizio di stagione da incubo segnato da tre infortuni - prima nei test a Sepang, poi durante un allenamento e successivamente in Qatar - Jorge avrà l'obiettivo di valutare la sua condizione fisica dopo più di tre mesi di inattività agonistica.