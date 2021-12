Djokovic rinuncia all'Atp Cup: Australian Open sempre più a rischio

TENNIS

Ufficializzato il forfait del serbo e adesso anche Melbourne si allontana. Intanto Paire annuncia di essere di nuovo positivo al Covid

Novak Djokovic non andrà a Sydney per l'Atp Cup, appuntamento che apre la stagione tennistica. La notizia è stata ufficializzata dagli organizzatori del torneo a squadre. Sarà così il numero 33 del mondo Dusan Lajovic a guidare la Serbia. Non è ancora chiaro se Djokovic, numero uno del ranking Atp, sarà al via degli Australian Open in programma a partire dal 17 gennaio. Il campione di Belgrado finora si è rifiutato di rivelare se sia stato vaccinato contro il Covid, condizione essenziale per poter prendere parte al primo Slam del 2022.

Vedi anche Tennis Tennis, Nadal positivo al Covid: "Sto passando un momento difficile" Intanto, Benoit Paire ha svelato di essere di nuovo positivo al Covid. "Buongiorno, mi chiamo Benoit Paire e per la 250esima volta sono positivo al Covid", ha detto il giocatore francese, che poi ha aggiunto: "Francamente, non ne posso piu' del vostro Covid di m...". E ancora: "Come sto? A causa del covid ho il naso che cola, ma a causa di tutte queste quarantene passate in una stanza dall'altra parte del mondo, non mi sento molto bene con la testa. L'anno scorso e' stato difficile e quest'anno inizia allo stesso modo". Poi ha concluso: "Atp, cosa fai per proteggere i giocatorio nella mia stessa situazione?".

La nuova positività al Covid mette in dubbio la partecipazione di Paire agli Australian Open, evento che con il passare del tempo rischia di perdere sempre più partecipanti.