TENNIS Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi vincono all'esordio

Il torinese ha battuto per 6-4 7-6 il serbo Kecmanović, mentre l'italo-argentino ha sconfitto per 6-4 6-4 il francese Halys. Il ligure invece ha superato Coric in rimonta

di Marco Cangelli