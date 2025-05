Dalle pre-qualificazioni alla top 10: quando Sinner e Musetti si sfidarono per un posto a Roma

Nel secondo i servizi fanno da padrone, fin quando Jannik non rompe l'equilibrio nel settimo game: break e 4-3. Ma, come nel primo, il giocatore in vantaggio non riesce a scappare via: controbreak immediato di Musetti. Sinner annulla un match point sul 4-5 con una prima vincente. Poi è lui a strappare il servizio nel gioco successivo e avere l'occasione di portare la partita al terzo, ma al momento di servire per il set si incarta: con un doppio fallo rimanda tutto di nuovo al tie-break. Anche qui, avanti Sinner (3-0), poi il solito ritorno di Musetti fino al 5-3. Nel momento più delicato, il carrarino inciampa in un doppio fallo, restando il fianco a un altro ribaltone. Alla fine chiude Sinner 8-6. Un set pari.