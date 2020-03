Coronavirus, tennis sospeso fino al 7 giugno. Niente Internazionali d'Italia

LA DECISIONE

Dopo un'attenta considerazione e a causa del diffondersi della pandemia di COVID-19, tutti i tornei ATP e WTA nello swing del campo in terra battuta di primavera non si terranno come previsto. Ciò include i tornei ATP / WTA combinati a Madrid e Roma, insieme agli eventi WTA a Strasburgo e Rabat e agli eventi ATP a Monaco, Estoril, Ginevra e Lione.

La stagione del tennis professionistico è stata sospesa fino al 7 giugno 2020, incluso l'ATP Challenger Tour e l'ITF World Tennis Tour. Al momento, i tornei che si svolgono dall'8 giugno 2020 in poi stanno ancora pianificando di proseguire secondo il programma pubblicato.

Parallelamente, le classifiche FedEx ATP e WTA verranno bloccate durante questo periodo e fino a nuovo avviso.