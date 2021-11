Coppa Davis, Volandri: "In squadra cinque leader, ognuno fa la sua parte"

"Nella mia squadra ci sono cinque leader e ognuno deve fare la sua parte. Quello che mi è piaciuto di tutti i ragazzi è il mettersi a disposizione di un gruppo, cosa che non è scontata per un giocatore di tennis". Filippo Volandri, capitano non giocatore dell'Italia di Coppa Davis esalta lo spirito di squadra degli azzurri, che debuttano venerdì contro gli Stati Uniti nel Girone E. Sulle strategie il capitano non svela nulla ma assicura "nella mia testa le scelte le ho fatte" e ricorda che "giocare in casa è una cosa straordinaria e il pubblico ci aiuterà di sicuro".

