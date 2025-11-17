Coppa Davis, l'Austria spera: "Italia senza Sinner e Musetti? Meglio per noi"

Melzer ha però riconosciuto che "siamo gli sfavoriti della sfida, se ci concentriamo sui giocatori dell'Italia, e quelli che potrebbero sostituirli, hanno infatti un ranking superiore". Quindi, ha aggiunto:"Direi che le possibilità per noi sono leggermente aumentate, ma dobbiamo giocare nel modo migliore possibile", anche perché, "in Coppa Davis ci sono sempre state sorprese anche negli anni passati e qualsiasi nazione può avere una giornata storta: tutto può succedere, la nostra squadra ha giocato bene negli ultimi quattro scontri, perché non potrebbe andare così anche una quinta volta?".