Tennis
Coppa Davis, l'Austria spera: "Italia senza Sinner e Musetti? Meglio per noi"

Jürgen Melzer, capitano della squadra e prossimo avversario a Bologna, ha commentato così l'assenza dei due tennisti italiani 

di Redazione
17 Nov 2025 - 13:43

"Non è facile che, con la sostituzione di alcuni giocatori, la squadra possa mantenere la stessa forza: alla fine è meglio per noi". Così il capitano della squadra di Coppa Davis dell'Austria, Jürgen Melzer, ha commentato l'assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell'Italia guidata da Filippo Volandri, e con cui gli austriaci dovranno battersi mercoledì nei quarti di finale a Bologna.

Melzer ha però riconosciuto che "siamo gli sfavoriti della sfida, se ci concentriamo sui giocatori dell'Italia, e quelli che potrebbero sostituirli, hanno infatti un ranking superiore". Quindi, ha aggiunto:"Direi che le possibilità per noi sono leggermente aumentate, ma dobbiamo giocare nel modo migliore possibile", anche perché, "in Coppa Davis ci sono sempre state sorprese anche negli anni passati e qualsiasi nazione può avere una giornata storta: tutto può succedere, la nostra squadra ha giocato bene negli ultimi quattro scontri, perché non potrebbe andare così anche una quinta volta?".

Infine, Melzer ha commentato il suo rapporto con Volandri: "Ci conosciamo dai tempi dei tornei junior, visto che siamo dello stesso anno" e "quando è uscito il sorteggio ci siamo scambiati alcuni messaggi: non solo Filippo, ma tutta la squadra italiana ci ha accolti calorosamente".

Snoopy: il cane di Laila Hasanovic ruba la scena alle Atp Finals con Sinner

coppa davis
austria
jannik sinner
lorenzo musetti

