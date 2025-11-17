Pioggia fa crollare soffitti e allaga la sede del Cip Veneto

Soffitto crollato e pavimenti allagati stamani nella sede del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, nella curva nord dello stadio Euganeo di Padova, a causa del maltempo delle ultime ore. Il presidente del Cip Veneto, Davide Giorgi, si dice "preoccupato perché il crollo poteva capitare durante l'orario di lavoro e mettere a rischio l'incolumità delle persone, anziché a uffici chiusi; subito ho contattato l'assessore allo sport Diego Bonavina per chiedere un intervento urgente di verifica della struttura e di ripristino, per prevenire ulteriori cedimenti e per riparare il tutto". La sede, al momento, è inagibile. Il danno da quantificare. Le impiegate del Cip si sono attivate con scope e secchi per tamponare la situazione. "L'auspicio - conclude Giorgi - è che il Comune intervenga con la massima celerità per far riprendere le attività in piena sicurezza".