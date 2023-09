Coppa Davis: Musetti cede a Diallo, è 2-0 Canada

COPPA DAVIS

Il numero 18 del mondo perde 5-7, 4-6 contro il giovane nordamericano: con questa sconfitta (che segue a quella di Sonego con Galarneau) si complica il cammino azzurro verso Malaga

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alla Unipol Arena l’Italia di Volandri (senza Sinner e Berrettini) sfida i campioni in carica del Canada (privi di Auger-Aliassime e Shapovalov) nel primo appuntamento del girone A. Dopo la sorprendente sconfitta di Sonego firmata Galarneau (6-7, 4-6), anche Musetti cede al numero 158 del mondo Diallo con il punteggio di 5-7, 4-6 . Questa sconfitta complica le possibilità di qualificazione alle Final Eight di Malaga per gli azzurri.

La sfida ai campioni in carica del Canada (privi di Auger-Aliassime e con Shapovalov che non viene schierato) inizia con la prima sfida del singolare tra Sonego e Galarneau, che sorride al nordamericano con il risultato di 7-6 (10-8), 6-4. Il numero 38 al mondo arriva subito ad un passo dal break, ma nonostante il 40-0 e quattro palle break non strappa il turno di battuta al nordamericano. Dopo un crescendo nella prestazione di entrambi, la medesima situazione si presenta di nuovo al settimo game, ma questa volta al torinese basta un break point per portarsi in vantaggio. Sonego ha l’occasione di chiudere sul 6-4, ma basta un’occasione al numero 200 del circuito ATP per trovare il controbreak e allungare il parziale fino al tie break, che gli sorride al terzo set point disponibile (due per l’italiano) con il punteggio di 10-8 dopo 1h13’. Lorenzo cerca il riscatto ma la partita si complica eccome al quinto game del secondo set, quando perde il turno di servizio dopo quattro palle break dell’avversario ed è costretto al medical time out per un problema muscolare. Le condizioni fisiche non aiutano Sonego, che lotta ma è costretto ad arrendersi 6-4 dopo due ore e ventidue minuti di match.

Dopo la sconfitta di Sonego le speranze dell'Italia sono affidate a Musetti, che affronta nell'altra sfida singolare il numero 158 al mondo, Diallo. Il nordamericano ha un servizio poderoso ed un dritto di livello che gli permettono di essere solido e mantenere agevolmente il proprio turno di battuta. Lorenzo non è da meno e risponde colpo su colpo, nonostante qualche difficoltà creata dal canadese, che ha anche una palla break al settimo game. Sul 5-5 perde il servizio il numero 18 del circuito ATP e consegna di fatto il primo set a Diallo, che chiude 7-5 un parziale di ottima fattura (94% dei punti con la prima). Le chances azzurre sono totalmente legate all’ipotesi di rimonta di Musetti, che però non riesce a scalfire la solidità al servizio del canadese (in doppia cifra di ace) e subisce il break a zero che vale il 4-3 dei nordamericani. L'incontro finisce con il 6-4 del secondo set, con gli azzurri che con questa doppia sconfitta nel singolo vedono complicarsi il proprio cammino verso le Final Eight di Malaga, costretti a non sbagliare più nei prossimi appuntamenti.