Coppa Davis, Arnaldi rischia di saltare il Belgio per un problema alla caviglia: pronto l'ingresso di Cobolli 

TENNIS

Il 23enne fiorentino potrebbe essere schierato dal capitano Filippo Volandri al posto del 22enne di Sanremo, uscito malconcio al termine della sfida con Thiago Monteiro

Si respira un clima di preoccupazione in casa Italia dove, in vista della seconda sfida di Coppa Davis contro il Belgio, potrebbe essere assente Matteo Arnaldi. Il 23enne di Sanremo è uscito malconcio dalla sfida vinta con Thiago Monteiro accusando un problema alla caviglia che dovrebbe spingere il capitano Filippo Volandri a lasciarlo in panchina e sostituirlo con Flavio Cobolli. Per il 22enne fiorentino si tratterebbe dell'esordio nella corsa all'Insalatiera e avrebbe il compito di affrontare Zizou Bergs in qualità di miglior singolarista tricolore.

Il numero 72 al mondo è fresco di precedente con Cobolli visto che i due si sono scontrati al secondo turno degli US Open, vinto dal toscano per 4-6 6-3 7-5 6-3, tuttavia il belga ha saputo imporsi nelle due sfide di Davis contro la Croazia che ha permesso alla squadra di Steva Darcis di accedere alla fase a gironi.

Il secondo singolare dovrebbe vedere Matteo Berrettini, in grande spolvero contro il Brasile, che si troverà di fronte uno fra Raphael Collignon e Alexander Blockx. Il primo, numero 194 della graduatoria ATP, è sceso in campo con i Paesi Bassi nonostante fosse all'esordio nella competizione perdendo per 7-6 7-5 con Botic Van De Zandschulp. Il 22enne belga ha dimostrato tuttavia ottimi colpi quindi potrebbe essere un avversario temibile. Discorso simile per Blockx, numero 253 del ranking mondiale, ma rimasto per ora in panchina. Nel 2023 ha vinto gli Australian Open juniores dimostrando di essere uno dei migliori prospetti mondiali centrando contemporaneamente la finale del doppio.

Proprio in quel settore è previsto la presenza di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che avranno di fronte Sander Gille e Joran Vliegen, numero 32 al mondo, ma soprattutto all'undicesimo posto della Race di specialità. Sono la punta della nazionale belga visto che non presentano sconfitte in Davis, ma soprattutto hanno conquistato la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo dimostrando di essere fra le coppie più vista del circuito e potrebbero diventare un pericolo per l'Italia.