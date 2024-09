Coppa Davis: Bologna verso il sold-out per i match dell'Italia

TENNIS

Si va verso il tutto esaurito per i match contro Brasile, Belgio e Olanda

© Getty Images Le assenze di Jannik Sinner, numero 1 al mondo e fresco vincitore degli US Open, e di Lorenzo Musetti, bronzo olimpico a Parigi 2024, non ha raffreddato la voglia di Coppa Davis degli appassionati italiani. Bologna farà sentire alla nazionale di tennis, detentrice della prestigiosa 'Insalatiera', tutto il suo calore, visto che all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno si va verso il tutto esaurito per gli azzurri impegnati nella fase a gironi della Coppa Davis contro Brasile, Belgio e Olanda. Sono andati a ruba - garantisce la Federazione italiana tennis e padel - i biglietti per le gare in programma domani contro la squadra sudamericana, venerdì contro il Belgio e domenica contro gli 'Oranje', quando sugli spalti dell'impianto emiliano è data per certa la presenza di Sinner: di rientro in Italia, dopo il trionfo a Flushing Meadows, il campione altoatesino sarà in tribuna per sostenere i suoi compagni di squadra decisi a strappare il 'pass' per le finali della Davis che si terranno a Malaga.

I ticket venduti per i sei giorni di gioco sono oltre 13.000 in crescita del 5% rispetto al 2023. In particolare la richiesta riguarda le partite che coinvolgeranno l'Italia, mentre c'è ancora disponibilità per gli altri incontri. Ogni match prevede la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Per le sfide in terra emiliana sono stati convocati Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli che faranno valere la loro classe contro brasiliani, belga e olandesi sull'onda della 'Tennis-mania' che sta coinvolgendo un intero Paese.

La Coppa Davis - a seguito di un accordo firmato nel 2022 tra Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna - resterà sotto le Due Torri fino al 2026: "Il movimento tennistico azzurro sta vivendo un momento d'oro, il migliore di sempre - osserva la presidente regionale facente funzione, Irene Priolo - Siamo i campioni in carica nella Coppa Davis e oggi il giocatore più forte al mondo è un italiano. Non avevo dubbi che la risposta di Bologna e dell'Emilia-Romagna sarebbe stata numerosa e calorosa".