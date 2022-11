Coppa Davis: Australia in finale, Croazia ko 2-1

© Getty Images

L'Australia è la prima finalista della Coppa Davis 2022. Gli 'aussie' hanno battuto 2-1 in semifinale la Croazia. Decisiva la vittoria del doppio Purcell/Thompson che ha regolato la coppia croata Mektic/Pavic in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in due ore e 16' di gioco. In precedenza nei singolari Coric aveva battuto Kokkinakis 6-4, 6-3, mentre De Minaur aveva superato Cilic con un doppio 6-2. Nella finale di domenica l'Australia attende la vincente dell'altra semifinale tra Italia e Canada.