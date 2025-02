Tennis, sei azzurri tra i primi 40 della classifica Atp: è record

Il numero 2 azzurro resta Lorenzo Musetti (17), che sarà costretto a saltare anche il torneo di Acapulco per infortunio (al suo posto è stato ripescato come lucky loser Mattia Bellucci): "Ciao a tutti volevo aggiornarvi che purtroppo mi devo ritirare da Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho bisogno di più tempo", questo l'annuncio sui profili social del tennista di Carrara. Altre buone notizia arrivano da Matteo Berrettini che, grazie al quarto di finale a Doha, è rientrato in Top 30 (30, +5). Seguono Matteo Arnaldi (33, +1), Lorenzo Sonego (35, +1) e Flavio Cobolli (39, +1).