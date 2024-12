Altug Celikbilek migliora dopo il collasso: il turco si risveglia dopo l'operazione

A confermare l'esito dell'intervento è stata la fidanzata Eliessa Vangendonck che si è espressa così sui social: "Altug sta combattendo la partita più importante della sua vita. Noi siamo al suo fianco, tifando con tutto il cuore perché possa vincerla. Invitiamo tutti a pregare per lui e a mandargli pensieri positivi. Sei nei nostri cuori, Altug. Non mollare, campione!". Le condizioni di Celikbilek rimangono comunque serie e decisive saranno le prossime ore quando il turco verrà sottoposto a ulteriori test per delineare un quadro clinico più chiaro.