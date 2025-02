Caso Sinner, Alcaraz: "Poco da dire sulla sanzione, io comunque lavoro per essere numero 1"

"Sulla sanzione, c'è poco da dire. Noi, che giochi Jannik o no, cerchiamo di fare bene in ogni torneo perché il numero uno è un obiettivo": così, ai media spagnoli, Carlos Alcaraz sulla squalifica di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda Clostebol. "Ora, come sempre, cerchiamo di concentrarci sul lavoro - aggiunge il murciano da Doha dove è testa di serie n.1 - su ciò che dobbiamo migliorare, e da lì faremo del nostro meglio nei tornei per cercare di avvicinarci al numero uno. Che Jannik ci sia o meno a noi non cambia nulla. Cerchiamo di lavorare e continuare a fare del nostro meglio per arrivare al n.1".