Berrettini sfrutta il ranking protetto: potrebbe accedere al tabellone di Roland Garros e Wimbledon

TENNIS

Il 27enne romano potrà iscriversi come numero 74 del mondo, posizione occupata circa sei mesi fa prima dell'infortunio

© Getty Images Matteo Berrettini ha dovuto mandar giù il boccone amaro per la sconfitta nella finale del Challenger 175 di Phoenix, tuttavia può esser soddisfatto di aver ritrovato il miglior tennis dopo mesi molto complicati. Un segnale fondamentale per il tennista romano che ora può puntare a confrontarsi con i migliori a Miami prima di concentrarsi direttamente sugli Slam. Grazie al ranking protetto, il 27enne capitolino potrà saltare le qualificazioni e partecipare a tornei come Roland Garros e Wimbledon come numero 74 al mondo, posizione che occupava sei mesi fa.

Se questo discorso è applicabile per Miami dove potrebbe incrociare al secondo turno Jannik Sinner, ciò che conta maggiormente è che Berrettini potrà scegliere nove tornei nell'arco di altrettanti mesi nei quali rientrano anche gli ATP Masters 1000 di Madrid, Roma e Marrakech. Lo stesso non varrà per i Masters 1000 di Montecarlo e nell’ATP 500 di Barcellona, tornei con tabelloni principali a 56 e a 48 partecipanti e che potrebbe vedere l'azzurro partire dalle qualificazioni così come all'ATP 500 del Queen’s dove Berrettini ha già vinto in passato. Sommando tutte le varie partecipazioni, il fuoriclasse tricolore potrà sfruttare il ranking protetto in altre tre competizioni che dovranno esser valutate nel corso delle prossime settimane.

Vedi anche Tennis Tennis, Berrettini vola in finale a Phoenix