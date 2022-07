Berrettini è guarito: "Sono in forma e continuo ad allenarmi"

Superato l'ennesimo scoglio di un travagliato 2022, Matteo Berrettini torna a sorridere: ad immortalare la sua guarigione dalla positività al Covid rilevata ai blocchi di partenza di Wimbledon, è una foto postata dal tennista azzurro su Instagram. "In forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie per tutti i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto per me", ha scritto The Hammer sul suo profilo. Il suo ritorno è atteso al 250 di Gstaad: in Svizzera Matteo riaprirà la rincorsa verso le Finals. L'obiettivo è ammortizzare la perdita dei 1200 punti guadagnati a Wimbledon l'anno scorso.