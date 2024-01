Australian Open: Tsitsipas vola agli ottavi, sfiderà Fritz. Avanti Gauff e Sabalenka

TENNIS

Il greco, dopo le difficoltà vissute con Thompson, domina contro Van Assche e lo batte agevolmente in tre set: ora lo statunitense, che ha rimontato Marozsan. Avanti le big nel tabellone femminile

© Getty Images Il terzo turno degli Australian Open sorride a Stefanos Tsitsipas (7) che, dopo aver sofferto contro l'australiano Thompson, sconfigge agevolmente Luca Van Assche: il francese, che aveva eliminato Musetti, cede in tre set col punteggio di 6-3, 6-0, 6-4. Il greco ora sfiderà Taylor Fritz (12), vincitore in rimonta su Marozsan (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Avanza Khachanov, che sfiderà Sinner. Nel tabellone femminile, passano Gauff e Sabalenka. Out Badosa.

TABELLONE MASCHILE

Stefanos Tsitsipas si riscatta e, dopo aver rischiato l'eliminazione contro l'australiano Thompson, domina il terzo turno e si regala agevolmente gli ottavi di finale. Al greco bastano 2h02' per sconfiggere Luca Van Assche, che aveva eliminato Musetti nel precedente turno e cede col punteggio di 6-3, 6-0, 6-4. Lotta il francese nel primo set, ma il greco riesce a prendere il controllo del match e domina il secondo parziale (6-0). Nella terza e conclusiva fase dell'incontro Van Assche si gioca tutte le sue carte, ma Tsitsipas reagisce colpo su colpo e mostra tutta la qualità del suo gioco. Nasce così la vittoria che gli vale gli ottavi di finale, dove sfiderà Taylor Fritz (12). Lo statunitense rimonta contro Marozsan, dopo aver perso 6-3 il primo set, e sconfigge l'ungherese dopo 2h23' di gioco. Il punteggio definitivo è di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e ben certifica il dominio del portacolori degli States, che si conferma in crescita di condizione dopo un'annata complicata. Decisamente più combattuto, invece, il match dello sfidante di Jannik Sinner: Karen Khachanov (15) vince i primi due set contro un agguerrito Machac, col tennista ceco che gli strappa il terzo con un rotondo 6-4 e vende carissima la pelle nel quarto e decisivo parziale. Qui il russo viene portato al tiebreak e rischia grosso, prima di chiudere (7-5) e ottenere la sua vittoria dopo 3h24' di gioco: 6-4, 7-6, 4-6, 7-6 il punteggio.

TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile mantiene tutte le sue big, con l'ennesima prova dominante di Aryna Sabalenka (2). La bielorussa vince la sfida contro l'ucraina Tsurenko (28), dominando con un doppio 6-0 in soli 52' di gioco. Sulla sua strada ci sarà la 22enne Anisimova, che sembra essersi ripresa dopo qualche annata complicata e ha sconfitto a sorpresa Paula Badosa col punteggio di 7-5, 6-4: si interrompe dunque la corsa della spagnola, che ora dovrà limitarsi a tifare per il compagno Tsitsipas. Tutto regolare anche per Coco Gauff, che vince il secondo derby statunitense dei suoi Australian Open: 6-0, 6-2 alla connazionale Parks in 1h01': sfiderà la polacca Fręch, che ha avuto la meglio sulla qualificata Zakharova dopo una maratona di 2h50' (4-6, 7-5, 6-4). Avanzano anche Mirra Andreeva, che elimina in tre set la francese Parry col 10-5 nel super-tiebreak (1-6, 6-1, 7-6), e l'ucraina Kostyuk: per lei la vittoria sulla russa Avanesjan in un match dalle altissime implicazioni geopolitiche, che si chiude col punteggio di 2-6, 6-4, 6-4.