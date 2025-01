Tennis, Australian Open 2025: Sonego ai quarti di finale, battuto Tien in quattro set

TABELLONE MASCHILE

Per la prima volta in carriera, Lorenzo Sonego raggiunge i quarti di finale di uno Slam: lo fa agli Australian Open 2025 dopo il successo in quattro set in un match tutt'altro che scontato, quello con Learner Tien che al secondo turno aveva eliminato Daniil Medvedev regalando la più grande sorpresa, fin qui, di Melbourne. Servono due ore e 25 minuti di gioco al torinese, che parte forte e si prende il 2-0 nel conto dei set spinto soprattutto dal suo servizio (20 ace in tutto il match). Nel primo parziale vola subito sul 3-0, anche se nel lunghissimo game del 5-3 si ritrova ad annullare due palle break prima di portarsi in vantaggio, ma dopo ben cinque set point. Il secondo va ancora meglio: doppio break per volare sul 3-1 prima e sul 6-2 poi.