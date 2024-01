Australian Open: quanta fatica per Zverev e Ruud, bene Swiatek nel femminile

AUSTRALIAN OPEN

Il tedesco e il norvegese hanno bisogno di cinque set e due tie-break per eliminare Klein e Purcell, la numero uno al Mondo batte Collins

© Getty Images Decisamente sofferto il passaggio del turno agli Australian Open di Alexander Zverev e Casper Ruud: entrambi hanno bisogno di cinque set per eliminare Klein e Purcell. Il tedesco si impone 7-5, 3-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(7) sullo slovacco, mentre il norvegese batte 6-3, 6(5)-7, 6-3, 3-6, 7-6(7) il padrone di casa. Nel tabellone femminile, vince Iga Swiatek: la numero uno al Mondo batte 6-4, 3-6, 6-4 l'americana Danielle Collins.

TABELLONE MASCHILE

Avanti, ma con quanta fatica: Alexander Zverev e Casper Ruud tirano ben più di un sospiro di sollievo dopo i rispettivi match contro Lukas Klein e Max Purcell. Entrambi hanno addirittura bisogno del super tie-break per avere ragione dei rispettivi avversari. Il tedesco rimonta lo slovacco, ma lo fa dopo lo svantaggio per 2-1 nel conto dei set. Alla fine, è 7-5, 3-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(7) in favore del numero 6 al Mondo, che vede da vicino l'eliminazione contro il 163esimo della classifica Atp, poi trova il ribaltone e si impone dopo una maratona di oltre 4 ore e mezza di gioco. Ora, sfiderà l'americano Michelsen, che supera 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 Lehecka. Tante difficoltà anche per il norvegese, che batte invece 6-3, 6(5)-7, 6-3, 3-6, 7-6(7) Max Purcell. Il padrone di casa, con il tie-break del secondo parziale e il 6-3 del quarto, costringe Ruud all'ultimo set e, anche in questo caso, al super tie-break: finisce 10-7 per lo scandinavo, che adesso sfiderà Cameron Norrie, giustiziere di Giulio Zeppieri. Bene Tommy Paul, che si impone 6-2, 3-6, 6-3, 7-5 sul britannico Draper, mentre il portoghese Nuno Borges travolge 7-6(7), 6-3, 6-3 lo spagnolo Davidovich Fokina.

TABELLONE FEMMINILE

Aumenta la difficoltà nel secondo turno del tabellone femminile per Iga Swiatek, che ha bisogno di una super rimonta nel terzo set per battere Danielle Collins: finisce 6-4, 3-6, 6-4 per la numero uno al Mondo, che sul centrale impiega quasi tre ore a superare l'americana che, oltre a strappare il secondo parziale, va in vantaggio sia nel primo (3-1) che nel terzo (4-1). La polacca vede da vicinissimo l'eliminazione, ma recupera i due break di svantaggio trovando addirittura cinque game consecutivi per passare il turno. Tirato un sospiro di sollievo, Swiatek può ora pensare alla prossima avversaria: sarà la ceca Linda Noskova, che stende 6-3, 1-6, 6-4 l'americana McCartney Kessler. Il secondo turno regala altre sorprese, perché se la numero uno al Mondo rischia l'eliminazione, saluta invece Jessica Pegula: la statunitense e quinta della classifica Wta perde 6-4, 6-2 contro la francese Clara Burel. Il big match tra Sloane Stephens e Daria Kasatkina, invece, va all'americana, che si impone 4-6, 6-3, 6-3 sulla russa.