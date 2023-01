Australian Open: Nadal passa il turno, avanti anche Tiafoe e Hurkacz

AUSTRALIAN OPEN

Lo spagnolo, detentore del torneo, regola in quattro set Draper col punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Avanzano anche lo statunitense e il polacco, così come Shapovalov. Poche sorprese





© Getty Images Poche sorprese nel primo turno degli Australian Open, che vede passare quasi tutte le teste di serie. Nadal avanza al turno successivo sconfiggendo in quattro set Draper, che gli vende cara la pelle nei primi due set, combattendo nel primo e vincendo il secondo: passa però Rafa, col punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Avanti anche Tiafoe e Hurkacz, così come Shapovalov. L'unico eliminato tra i big del seeding è Coric, out contro il ceco Lehecka.



TABELLONE MASCHILE

Avanza al secondo turno degli Australian Open Rafa Nadal, che però fatica più del previsto contro il britannico Draper. Il rivale del detentore del torneo, infatti, tiene botta nel primo set (7-5) e vince il secondo col punteggio di 6-2, salvo poi cedere nei restanti due parziali (6-4, 6-1). Lo spagnolo ora sfiderà lo statunitense McDonald, vincitore in cinque set contro Nakashima. Passa il turno agevolmente, invece, Hurkacz: la testa di serie numero dieci regola in tre set Pedro Martinez (7-6, 6-2, 6-2) e ora sfiderà Sonego. Avanzano anche Tiafoe (16) e Khachanov (18), vincitori rispettivamente contro Altmaier (6-3, 6-3, 6-7, 7-6) e Zapata Miralles (7-6, 6-2, 6-0): per loro gli sfidanti saranno il qualificato Shang e la wild card Kubler. Passano il turno anche Shapovalov (20), Cerundolo (28), Korda (29), Nishioka (31) e van der Zandschulp (32). Eliminato invece Borna Coric (21), che perde in tre set contro il ceco Lehecka (6-3, 6-3, 6-3).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, inizia subito nel migliore dei modi il cammino della testa di serie numero 3: la statunitense Pegula sconfigge agevolmente la rumena Cristian col punteggio di 6-0, 6-1. Vittorie senza troppi patemi d'animo anche per Coco Gauff (7) e la greca Sakkari (6), rispettivamente contro Siniakova e Yuan col punteggio di 6-1 6-4 per entrambe. Trova qualche difficoltà in più l'altra statunitense Collins contro Kalinskaya (5-7, 7-5, 4-6), passa il turno anche Petra Kvitova contro van Uytvanck (6-7, 2-6). Ottengono la qualificazione anche Emma Raducanu, Ostapenko (17), Krejcikova (20), Azarenka (24) e la cinese Zheng Qinwen (29). Eliminate invece le teste di serie Bouzkova (25) e Anisimova (28).