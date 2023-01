Australian Open: Djokovic passa il turno, out a sorpresa Ruud e Zverev

TENNIS

Nole chiama un medical timeout nel secondo set, poi si riprende e sconfigge il francese Couacaud. Avanti anche Rublev, eliminati il norvegese e il tedesco

© Getty Images Novak Djokovic non incappa nella maledizione delle teste di serie negli Australian Open, nonostante un medical timeout nel secondo set: il serbo si riprende e sconfigge in quattro parziali Couacaud (6-1, 6-7, 6-2, 6-0). Il torneo miete però un'altra vittima di lusso, dopo Nadal, con l'eliminazione di Ruud contro Brooksby (6-3, 7-5, 6-7, 6-3). Out anche Zverev e Fritz. Nel tabellone femminile avanzano Garcia e Bencic, che sfiderà Camila Giorgi.

TABELLONE MASCHILE

Arriva un'altra grande sorpresa nel tabellone degli Australian Open che, dopo Rafa Nadal, vedono eliminata anche la seconda testa di serie del torneo: Casper Ruud viene infatti sconfitto dallo statunitense Jenson Brooksby, numero 39 al mondo, in quattro set (6-3, 7-5, 6-7, 6-3). La sfida si mette subito male per il norvegese, che non è al meglio e soffre la fisicità del rivale: paradossalmente Ruud viene battuto sul suo terreno, nonostante la sua grinta lo porti a prolungare la sfida fino a 3h e 55' di gioco. Passa così Brooksby, che affronterà un'altra sorpresa nel quinto turno: il connazionale Paul, che ha eliminato Davidovich Fokina (30) in cinque set col punteggio di 6-2, 2-6, 6-7, 6-3, 6-4. Avanza con qualche brivido, invece, Novak Djokovic (4). La sfida contro il francese Couacaud sembra mettersi subito bene per Nole, che vince autorevolmente il primo set (6-1), salvo poi dover ricorrere al medical timeout per un problema alla coscia nel secondo parziale, perso 7-6. Arriva però la consueta grande reazione del serbo, che domina nei successivi due set (6-2 e 6-0) e va avanti. Sfiderà Dimitrov (27), che ha regolato in tre set il serbo Djere.

Passa al terzo turno anche Rublev, eliminando il finlandese Ruusuvuori in quattro set (6-2, 6-4, 6-7, 6-3), così come Evans (25), mentre è out Schwarztman: l'argentino viene sconfitto in tre set da Wolf. Le sorprese proseguono con l'eliminazione di Alexander Zverev (12), che dopo aver vinto il primo set al tiebreak contro il lucky-loser statunitense Mmoh, si scioglie e viene eliminato dal numero 107 al mondo in quattro set (6-7, 6-4, 6-3, 6-2): Sascha perde completamente la fluidità nel suo gioco, manifestando qualche problema di tenuta, e perde tre set consecutivi. Zverev. Saluta il torneo anche la testa di serie numero 8 Taylor Fritz: l'australiano Popyrin, numero 120 al mondo, vince in cinque set e quasi quattro ore di gioco col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2. Nessun problema per Rune (9) contro Cressy, sconfitto in tre parziali (7-5, 6-4, 6-4), mentre deve effettuare una super-rimonta Bautista Agut (24) contro Holt: dopo aver perso i primi due set, lo spagnolo vince al quinto col punteggio di 4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Avanza anche De Minaur (22), mentre prosegue la favola del francese Benjamin Bonzi: il numero 50 al mondo elimina Carreno Busta (14) in cinque set.

TABELLONE FEMMINILE

Sorprese anche al femminile, dove fila tutto liscio come l'olio solo per pochissime teste di serie. Una di queste è Alena Sabalenka (5), che elimina in due set la statunitense Rogers (6-3, 6-1). Bene anche Belinda Bencic (12), che sconfigge agevolmente Liu (7-6, 6-3) e sfiderà Camila Giorgi nel terzo turno. Deve faticare più del previsto, invece, Caroline Garcia (4): servono quasi due ore alla francese per eliminare Leylah Fernandez col punteggio di 7-6, 7-5. Vengono eliminate molte big del seeding: su tutte Ons Jabeur, testa di serie numero due e finalista dello scorso Wimbledon e degli Us Open, out in tre set contro la ceca Vondrousova (6-1, 5-7, 6-1). Salutano il torneo anche Kudermetova (9) e Kontaveit (15), rispettivamente contro la statunitense Volynets e la polacca Linette, così come Samsonova (18) e Begu (27). Tra le restanti teste di serie, avanzano Aleksandrova (19), Zhang (23) e Pliskova (30).