Australian Open: Camila Giorgi passa il turno, out Stefanini

AUSTRALIAN OPEN

Bastano 1h e 29' di gioco alla marchigiana per imporsi sulla slovacca Schmiedlova, che aveva eliminato Martina Trevisan. Si ferma la corsa della toscana, passa Gracheva

© afp Show di Camila Giorgi nel secondo turno degli Australian Open. La marchigiana, dopo aver dominato contro Pavlyuchenkova, si ripete nel secondo turno e schianta la slovacca Schmiedlova, "vendicando" l'eliminazione di Martina Trevisan: bastano 1h e 29' di gioco all'azzurra per sconfiggere l'avversaria in due set, col punteggio di 6-4, 6-3. Out invece Lucrezia Stefanini, che viene nettamente battuta dalla russa Varvara Gracheva (6-3, 6-1).

Dopo le tante eliminazioni dei giorni scorsi, su tutti quella bruciante di Berrettini, gli appassionati di tennis italiani si godono una grande Camila Giorgi. La marchigiana, che aveva già dominato contro la russa Pavlyuchenkova, si toglie un'altra soddisfazione e agguanta il terzo turno degli Australian Open con una prova autoritaria. Sconfitta in due set la slovacca Schmiedlova, che si arrende dopo 1h e 29' di gioco, venendo sovrastata dal ritmo forsennato dell'azzurra: Giorgi vince il primo set col punteggio di 6-4 e deve limitarsi a controllare le poche sfuriate della rivale nel secondo, chiudendo la sfida con un perentorio 6-3.

Una buonissima vittoria per l'azzurra, che resta l'unica atleta nostrana in gara nel tabellone femminile del torneo. Si interrompe infatti la corsa di Lucrezia Stefanini. La toscana, numero 141 al mondo, viene eliminata dalla russa Varvara Gracheva in due set e 1h22' di gioco. In un primo parziale combattuto, la 24enne vende cara la pelle e lotta come una leonessa, ma viene sconfitta per 6-3. Difficile a quel punto raddrizzare la partita, e il secondo set è una formalità per la rivale, che lo vince col punteggio di 6-1 e passa al terzo turno.