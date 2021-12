Australian Open, Berrettini annuncia: "Sto bene, giocherò regolarmente"

"Sto bene, giocherò regolarmente Atp Cup ed Australian Open". Dopo la rinuncia per infortunio alle Atp finals di novembre a Torino, Matteo Berrettini fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche e anticipa che rientrerà per i prossimi tornei di gennaio. Proprio sulla questione della vaccinazione anti Covid, richiesta dal governo australiano, e dopo il caso Djokovic, il numero 7 Atp ha detto la sua. "Per me vaccinarsi è la cosa giusta da fare per far ripartire il mondo", ha spiegato il 25enne romano in una intervista in diretta YouTube e Facebook a Sporface.

Getty Images