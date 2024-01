Tennis, Australian Open: Alcaraz, passeggiata per volare agli ottavi

australian open

Doppio 6-1 per lo spagnolo prima del ritiro di Shang: ora Kecmanovic, che elimina Paul. Nel femminile, Kalinskaya batte Stephens

© Getty Images Nessun problema agli Australian Open per Carlos Alcaraz, che vola agli ottavi con il minimo sforzo: dopo due set vinti 6-1, infatti, il suo avversario, il cinese Shang, si ritira. Ora, il classe 2003 se la vedrà con Kecmanovic, che batte in cinque set Tommy Paul. Avanza anche Hurkacz: 3-6, 6-1, 7-6(4), 6-3 a Humbert. Nel tabellone femminile, esce a sorpresa Sloane Stephens, battuta in rimonta da Anna Kalinskaya che sfiderà Jasmine Paolini.

TABELLONE MASCHILE

Poco più di un allenamento per Carlos Alcaraz: terzo turno agevole per lo spagnolo, che per la prima volta in carriera avanza agli ottavi di finale degli Australian Open e lo fa con il minimo sforzo. Il classe 2003, infatti, approfitta del problema alla coscia destra del suo avversario, il cinese Juncheng Shang, per avanzare. Senza infortunio, però, la sostanza non sarebbe cambiata: il numero 2 al Mondo aveva infatti vinto i primi due set con un doppio 6-1 in poco meno di un'ora di gioco e aveva già strappato il servizio nel terzo. Dopo il primo punto del secondo game, il forfait. Adesso, Carlos Alcaraz se la vedrà con Miomir Kecmanovic, che vince la maratona di quattro ore e cinque parziali con Tommy Paul: finisce 6-4, 3-6, 2-6, 7-6(7), 6-0 per il serbo.

Accede al quarto turno anche Hubert Hurkacz, che si impone in rimonta sul francese Ugo Humbert: il transalpino vince il primo set con il punteggio di 6-3, poi però il polacco la ribalta. Innanzitutto domina il secondo (6-1), poi si aggiudica il terzo al tie-break nel quale arriva un 7-4 e, infine, chiude i conti con il 6-3 del quarto. Adesso, un altro francese: continua infatti a stupire Arthur Cazaux che, dopo aver superato Rune in quattro set, ne impiega tre (6-3, 6-3, 6-1) per eliminare Griekspoor.

TABELLONE FEMMINILE

Sarà Anna Kalinskaya l'avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi di finale del tabellone femminile. A sorpresa, esce dunque Sloane Stephens, che incassa la rimonta della russa dopo aver vinto comunque a fatica il primo set (10-8 al tie-break). L'americana, però, spegne la luce e incassa un pesantissimo 6-1 al secondo parziale, crollando anche al terzo dove arriva il decisivo 6-4.

In caso di passaggio del turno, una tra Paolini e Kalinskaya se la vedrà con Zheng o Dodin, che vincono i rispettivi derby. La cinese, infatti, batte la connazionale Wang con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6(8), mentre la transalpina supera 6-2, 6-4 Burel. Avanza anche Yastremska: l'ucraina stende 6-2, 2-6, 6-1 la statunitense Emma Navarro, che aveva eliminato Elisabetta Cocciaretto. La sfida sarà con Azarenka, che travolge 6-1, 7-5 Jelena Ostapenko.

